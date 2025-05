Você viu essas pessoas? Polícia pede ajuda urgente para encontrar desaparecidos em Manaus

O objetivo é agilizar a investigação e aumentar as chances de localização. Quanto mais cedo o registro for feito, mais eficiente será a atuação das autoridades.

A Polícia Civil destaca que não é necessário aguardar 24 horas para comunicar o desaparecimento de uma pessoa. O registro pode ser feito imediatamente, em qualquer unidade policial, com os documentos pessoais do desaparecido, informações detalhadas sobre o local onde foi visto pela última vez, características físicas e uma fotografia recente.

Natanael foi visto pela última vez na sexta-feira (2/5), no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Já Nayara desapareceu na segunda-feira (5/5), na rua Cobi, bairro Monte das Oliveiras, zona norte. As circunstâncias de ambos os desaparecimentos ainda são desconhecidas.

Notícias de Manaus – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), está à procura de dois jovens que desapareceram em locais e datas diferentes na capital. A instituição divulgou nesta semana as imagens de Natanael Vieira Martins , de 20 anos, e Nayara Peixoto da Silva , de 25, para reforçar a campanha de localização com apoio da população.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.