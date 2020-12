Aleam diz que ainda não foi notificada oficialmente sobre suspensão de votação que elegeu Roberto Cidade presidente da Casa

Redação AM POST

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) se manifestou em nota sobre ter sido suspensa a votação para escolher o próximo presidente e os membros da Mesa Diretora, tendo o deputado estadual Roberto Cidade (PV) sido escolhido para o biênio 2021-2022.

De acordo com a nota, a Aleam ainda não foi notificada oficialmente pela Justiça sobre este processo mas afirma que após a notificação oficial o caso será encaminhado à Procuradoria do Parlamento.

A decisão de suspensão é do desembargador Wellington José de Araújo que atendeu pedido de mandado de segurança impetrado por três deputados da base do governo do Amazonas que são Alessandra Campêlo (MDB), Belarmino Lins (PP) e Saullo Vianna (PTB). Os parlamentares compõem a chapa perdedora, indicada pelo governo Wilson Lima.

“O que se vê nos autos é o escancarado desrespeito a normas jurídicas estabelecidas na Constituição do Estado e pela própria Casa Legislativa em seu Regimento Interno, atropelando todas as fases da tramitação da Emenda Constitucional 005/2020, em votação relâmpago que aniquilou qualquer possibilidade dos parlamentares reagies à violação de direito”, diz trecho da decisão.