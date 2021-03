Amazonas lidera aplicações de vacinas contra Covid-19 e reduz mortes pela doença

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Amazonas continua à frente entre os estados que, proporcionalmente, mais aplicou a primeira dose de vacina contra Covid-19: 403.455 habitantes, o correspondente a 10% da população local. Associado a isso reduziu a média de mortes pela doneça em quase 42% nos últimos 14 dias, conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Por conta do colapso do sistema de saúde no início neste ano, o Amazonas recebeu mais doses proporcionais do que outras regiões brasileiras. O Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a dizer que o estado deve ser o primeiro a ter vacinação plena contra a Covid-19.

Dados do Observatório Covid-19, plataforma que produz informações sobre a pandemia, mostram uma queda gradativa nas mortes estimadas para o Amazonas, a partir de fevereiro, considerando uma curva corrigida pelo atraso entre a data dos primeiros sintomas e data da notificação. A queda também foi observada no número de casos graves e internações. Atualmente, a taxa de ocupação de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), por exemplo, está em 75,5% no Estado. Já a de leitos clínicos, ficou em 56,5%, conforme os indicadores estaduais.

Associada à redução de mortes está a queda em internações em unidades como os Serviços de Pronto Atendimento – SPAs, que foram os primeiros a apresentar redução na demanda relacionada à Covid-19.

Vale ressaltar também que a redução está atrelada medidas de isolamento social dotadas nos últimos meses pelo governador Wilson Lima, entre elas destacam-se: a suspensão temporária de atividades não essenciais, restrição de circulação de pessoas, aumento da fiscalização para coibir eventos clandestinos e aglomerações, além de campanhas educativas orientando a população sobre a importância do uso da máscara e do distanciamento social. Com isso, o Estado saiu da fase roxa (a mais crítica da pandemia) para a laranja, na qual está atualmente, segundo informações da FVS-AM.