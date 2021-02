Após morte do desembargador Aristóteles Thury, TRE pede ao TJAM que escolha substituto

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Presidente em exercício do TRE-AM, desembargador Jorge Manoel Lopes Lins, comunicou oficialmente ao TJAM, através de ofício, a vacância do cargo de Membro Titular Desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, em decorrência do falecimento, do Desembargador Aristóteles Lima Thury, no último dia 14, que ocupava a Presidência do TRE/AM, e se encontrava em seu segundo biênio nesta Corte, solicitando que proceda à escolha de novo Membro Titular para compor a Corte Eleitoral.

Continua depois da Publicidade

O TJAM deve providenciar a eleição para o novo membro titular do órgão. Atualmente, o desembargador Sabino Marques está atuando como substituto na vaga de Thury.