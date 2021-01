Após pressão nas redes sociais, prefeito de Manaus volta atrás nas nomeações de ex-vereadores

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de Manaus, David Almeida, afirmou nesta quinta-feira (21), durante coletiva de imprensa, que tornará sem efeito o decreto que nomeou os os ex-vereadores de Manaus Elias Emanuel (PSDB), Carlos Portta (PSB) e Reizo Castelo Branco (PTB) para cargos na Prefeitura de Manaus.

Desde de que foram divulgadas as nomeações, David Almeida tem sido pressionado nas redes sociais, inclusive, deu a entender que esse foi um dos motivos que o fez reunir a imprensa nesta tarde. A classe artística da capital amazonense divulgou diversos manifestos contra as nomeações de “cabide político” feitas pelo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), para comandar a Fundação Municipal de Turismo e Eventos (ManusCult).

“Eu nomeio secretários e subsecretários, não tenho como ‘ticar’ nomes na hora das nomeações feitas por eles”, disse David ao justificar que as equipes das secretarias são montadas pelos titulares das pastas e que ele não tem gerência referência as escolhas.

“As nomeações são dos secretários. O secretário monta sua equipe. Eu vou dar uma notícia em primeira mão pra vocês. O secretário [Alonso Oliveira, titular da ManausCult], colega de vocês me ligou e pediu pra tornar sem efeito as nomeações e eu vou fazer”, completou.

De acordo com publicação do Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira, 20, Elias Emanuel se tornou diretor do Departamento de Grandes Eventos, e Reizo Castelo Branco diretor do Departamento de Difusão Cultural, ambos na Manauscult. Carlos Portta, que na realidade se chama Carlos Renê Fernandes, foi nomeado como gerente do Café Teatro.

De acordo com o prefeito de Manaus, o pedido de nulidade partiu do secretário da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira.

Após a coletiva de imprensa, os três ex-parlamentares usaram as redes sociais para anunciar que abdicam dos cargos.