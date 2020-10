Após Sangria descobrir dinheiro no exterior documentos são queimados na SES-AM

Redação AM POST

Uma possível destruição de provas com queima de documentos na Secretária de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) foi denunciada por uma fonte que não quis se identificar. A informação é do colunista e apresentador do Diário do Amazonas, Alex Braga.

A movimentação estranha, segundo a fonte, se deve a deflagração da Operação Sangria, que investiga supostas fraudes e desvios de dinheiro na compra de respiradores para atender casos de Covid-19 no Amazonas, e descobriu em conjunto com a Interpol, que os recursos destinados ao combate do novo coronavírus no Estado estavam sendo enviados para uma empresa de fachada no exterior.

A segunda fase da operação Sangria prendeu no início deste mês cinco pessoas, ligadas ao governo do Amazonas, que são o ex-secretário de saúde, Rodrigo Tobias de Souza Lima, o empresário Luiz Carlos Avelino Junior, que é marido da ex-secretária de Comunicação do Amazonas Daniela Assayag, além de Dayana Priscila Meija de Souza, Ronald Gonçalo Caldas Santos, e Gutemberg Leão Alencar.

Segundo a Polícia Federal o governo do Amazonas teria comprado os equipamentos para serem utilizados no combate ao novo coronavírus no Estado de uma outra empresa, a Sonoar, que já vendeu os aparelhos para a FJAP Ltda, a loja de vinhos, com valores elevados.