Assembleia Legislativa mantém funcionamento normal nos setores administrativos após recesso parlamentar

Redação AM POST

Encerradas as atividades plenárias e iniciado o recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) vai manter o funcionamento normal dos setores administrativos com exceção dos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2021.

Continua depois da Publicidade

Segundo o diretor-geral da Assembleia, Wander Motta, a Casa ainda está sob o regime do ato da Mesa Diretora que flexibilizou os serviços presenciais. “Portanto, vamos funcionar até o dia 23 desta semana e até o próximo dia 30 da semana que vem, atendendo presencialmente, de forma restrita, obedecendo o ato da Mesa de flexibilização”, explicou.

Desta forma, a Diretoria de Apoio ao Legislativo (DAL) manterá o atendimento presencial semanal às assessorias e deputados para tratar sobre tramitação de projetos e outras demandas, também via home office. E a Diretoria de Recursos Humanos seguirá o atendimento aos servidores até o dia 23 desta semana e até o próximo dia 30 da semana que vem, assim como as Diretorias de Assistência Social e a Diretoria de Saúde.

Os parlamentares, por sua vez, retornarão às atividades plenárias no dia 2 de fevereiro, quando ocorrerá a posse da Mesa Diretora eleita no início de dezembro para o biênio 2021-2022, composta por: Roberto Cidade (PV) Presidente, Josué Neto (Patriota) 1° vice-presidente, Mayara Pinheiro Reis (Progressistas) 2° vice-presidente, Adjuto Afonso (PDT) 3° vice-presidente, Delegado Péricles (PSL) secretário geral, Álvaro Campelo (Progressistas)1° secretário, Sinésio Campos (PT) 2° vice-secretário, Fausto Júnior (MDB) 3° vice-secretário, Felipe Souza (Patriota), Ouvidor e Therezinha Ruiz (PSDB), Corregedora.