Candidatos à prefeitura de Anori são denunciados por distribuição gratuita de combustível

Redação AM POST

A candidata à prefeitura de Anori, Sansuray Pereira Xavier (PSD) e seu vice Sidionei Bezerra (PTB) serão investigados pelo Ministério Público do Amazonas (MPE) por suposta doação gratuita de combustível a inúmeras pessoas para um evento político no município, distante 195 quilômetros de Manaus. A informação foi publicada no diário eletrônico do MP, na edição desta quarta-feira (14).

De acordo com a promotora eleitoral do MP, Márcia Cristina de Lima Oliveira, a denúncia foi recebida via aplicativo de mensagens, que comunica que para recebimento do combustível era necessário participar de carreata ocorrida no último dia 10, da coligação “A força que vem do povo”, encabeçada por Sansuray Pereira Xavier e Sidionei Bezerra.

Continua depois da Publicidade

“Considerando a aparente violação às normas relacionadas à doação de recursos a candidatos, e a possível ocorrência de ato configurador de abuso de poder econômico, dentre outros ilícitos eleitorais, sendo certo que é vedada a doação e distribuição de bens ou qualquer forma de concessão de benefício ou proveito econômico ao eleitor”, diz trecho de publicação em diário eletrônico.

Veja publicação do MP