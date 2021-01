Casal de idosos e cabeleireiro são feridos durante tiroteio no bairro Jorge Teixeira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um ataque de pistoleiros deixou três pessoas feridas na noite deste sábado (30), em uma residência localizada na rua Doutor Francisco Chagas, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Conforme informações repassadas pela polícia, as vítimas são Sebastião Simões da Silva, de 76 ano, Maria do Socorro Souza, de 75 anos e Maicon Cleuton de Araújo Oliveira, de 23 anos.

Ainda segundo as autoridades, o filho dos idosos, que é cabeleireiro, estava cortando o cabelo de clientes na residência quando um carro modelo Ford Ka, parou em frente à casa e efetuou vários disparos.

O idoso foi atingido com um tiro no peito, Maria levou um tiro no braço e Maicon foi baleado na perna. Informações preliminares apontam que o alvo dos tiros seriam as pessoas que estavam sendo atendidas no salão de beleza.

As vítimas foram socorridas e levadas com urgência ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo. O quadro de saúde deles não foi divulgado.