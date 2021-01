Com Covid-19, presidente do TCE-AM está internado no hospital Sírio Libanês em São Paulo

Redação AM POST

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Mario de Mello, testou positivo para a Covid-19 nesta semana.

Continua depois da Publicidade

Ele está internado desde quarta-feira (30/12) no hospital no Sírio Libanês, em São Paulo, sendo acompanhado de uma equipe multidisciplinar profissionais de saúde.

O estado de saúde é estável, com sintomas brandos e sem febre. O conselheiro está acompanhado da esposa, juíza Elza Vitória de Mello, que testou negativo para o Coronavírus.

Na última terça-feira (29), o magistrado teve agenda com o governador Wilson Lima, com quem tratou sobre o plano de vacinação contra a Covid-19 no Estado.