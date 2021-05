Coronel, investigador e ex-PM são presos suspeitos de integrarem milícia em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o Ministério Público do Amazonas realizam nesta quinta-feira (4), a Operação Arrocho da Lei que investiga policiais suspeitos de roubarem drogas de traficantes ligados à facção Comando Vermelho. Mandados de prisão foram cumpridos contra um ex-policial militar, um investigador e um coronel da PM suspeitos de integrarem a milícia. Os nomes não foram divulgados.

Segundo o MP, os milicianos tem braços no alto escalão da polícia o que torna a organização ainda mais perigosa.

A operação em questão foi deflagrada em consequência de investigação acerca de subtração de drogas de traficantes tendo por suspeita o envolvimento de agentes da lei, prática conhecida como “arrocho”. Especificamente, apura-se a subtração mediante violência e grave ameaça de cerca de mais de meia tonelada de drogas que seriam pertencentes a faccionado da organização criminosa Comando Vermelho.

De acordo com o promotor Armando Gurgel, as investigações iniciaram após policiais serem correlacionados a uma série de mortes que ocorreram no início deste ano na capital. Em seguida houve denúncia de que um grupo de policiais teria invadido uma residência e roubado vários aparelhos eletrônicos.

O rastreamento de um dos celulares roubados levou a polícia a um dos suspeitos que havia participado da invasão. O ex-PM também fazia parte de um Tribunal do Crime e teria, inclusive, participado da morte do delegado Oscar Cardoso. No aparelho foram encontradas diversas ligações para outro membro da organização, que é coronel da PM.

A Justiça expediu quatro mandados de prisão temporária dos quais três foram cumpridos hoje. Outro suspeito não foi encontrado e o MP não descarta que ele possa ter sido eliminado pela própria milícia como queima de arquivo.

*Com informações do Portal do Holanda