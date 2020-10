Cúpula do governo do AM usa hacker para apagar registros de pagamento na Sefaz, diz colunista

Redação AM POST

O uso de um hacker especializado em sumir com arquivos confidenciais, que possam comprometer ainda mais os secretários e a cúpula do executivo estadual, foi denunciado por uma fonte do núcleo da inteligência do Governo do Amazonas ao colunista e apresentador do Diário do Amazonas, Alex Braga.

De acordo com a fonte, que não quis se identificar, a contratação do profissional, conhecedor de todo o Processamento de Dados do Sistema Financeiro que gerencia o Estado do Amazonas, levanta suspeita pois é feita através de ofício e não por publicação no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE/AM).

“Solicito a Vossa Excelência a gentileza em designar o servidor para desenvolver suas atividades junto ao Gabinete do Senhor Governador, a partir de 1º de junho e pelo prazo de 90 dias, com vistas a organizar o retorno das atividades pós-pandemia do Covid-19”, diz trecho do ofício que mostra que o hacker está lotado no Departamento de Tecnologia e Informática (DETIN), pertencente a Sefaz.

O denunciante afirma que ainda que esse servidor teria sido realocado para acobertar certas falcatruas, como deletar certos documentos e o principal, pagamentos realizados pela Sefaz.