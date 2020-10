David Assayag oficializa retorno ao boi Garantido

Redação AM POST

Após boatos nas redes sociais desde ontem (25) o levantador de toadas, David Assayag anunciou oficialmente na noite desta segunda-feira (26), em suas redes sociais, o seu retorno ao Boi Garantido.

Ele divulgou comunicado em seu Instagram, agradeceu o tempo que esteve no boi Caprichoso e diz que “repousará seu canto no chão da baixa”.

Continua depois da Publicidade

Após os rumores nas redes sociais o presidente do Boi Azul, Jander Lobato, se pronunciou em vídeo afirmando que ficou surpreso com a notícia, pois o mesmo não foi informado e ao ligar para Assayag, foi ignorado.

“Hoje fomos surpreendidos por fotos e pelas redes sociais que agora o nosso ex-levantador de toadas assinou contrato com o Boi contrário. Tentei conversar com o David até porque sou muito respeitoso, entretanto, ele não teve nem a consideração de atender aos meus inúmeros telefonemas”, disse Jander.

Leia comunicado de David Assayag na íntegra:

“O Retorno do Rei

Continua depois da Publicidade

Chega ao fim um exílio. Volto para a Baixa. Para o Boi da minha infância. Para o terreiro onde me formei cantor. Onde nasceu o artista. Agradeço com profunda gratidão o berço cravejado de estrelas, onde consolei meu coração. Ao Boi Caprichoso e sua apaixonada torcida meu mais profundo agradecimento e respeito. Foram noites estreladas. Disso nunca esquecerei.

Ao presidente Jender Lobato e sua diretoria meu carinho. Sei do seu amor ao Caprichoso e o esforço que fez para me manter nas hostes azuis. Porém, já não se trata da força dos acordos. É uma decisão que me veio do coração.

Mas, todo pássaro tem um ninho de calor, de magia e encantamento. É lá onde repousarei meu canto. Assim como Lindolfo, guardarei minha voz no chão da Baixa, quando ela não mais ecoar. No ninho sagrado do São José. Na fonte do sangue vermelho, que sempre correu e correrá em minhas veias. É pra lá que vou voltar!

Continua depois da Publicidade

Meus amados torcedores encarnados, peço a paz e o perdão de quem um dia foi tragado no turbilhão das disputas e dele saiu magoado. Trocando ruídos quando o que deveria reinar era o canto sensato do silêncio. Errei quando não musiquei a concórdia.

No entanto, após tanto tempo, não cabe aqui procurar erros ou acertos. Desancavar culpados ou exumar vítimas. O que passou, passou. O meu canto, somado à poesia vermelha e branca, é a anistia em melodia que pretendo oferecer como pacto de união neste reencontro.

Há 25 anos, aos pés de um jambeiro naquele curral de terreiro e na frente de três amigos verdadeiros (Tadeu Garcia, Mencius Melo e Ronildo Monteverde) assinei meu primeiro contrato com o Festival. Ao presidente Antonio Andrade, um abraço fraternal. 2021 se renova. É um recomeço sem igual.

Continua depois da Publicidade

Retornei ao meu lugar! É aqui que vou cantar! É aqui que sou David. É aqui que vou reinar! Vou de vermelho e branco.

“Harmonizando os amores, de novo, retorno o sentimento do povo…”

David Assayag, ‘o primeiro de meu nome’. O eterno levantador de toadas. A voz do coração da Baixa. A emoção do torcedor!

Estou de volta! É bom se preparar…

David Assayag

Levantador de Toadas do Boi Garantido 2021″