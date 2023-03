David Reis entra na mira do MPAM por licitação de CFTV

David Reis, ex-presidente da Câmara Municipal de Manaus, do partido Avante, recebeu uma notificação do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) com o objetivo de investigar possíveis irregularidades na celebração do Pregão Presencial nº 029/2021, no valor de R$ 99 mil, que visava a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de mão de obra terceirizada de Operador de CFTV para monitoramento de nível, nas instalações da CMM.

Conforme especificado no Pregão Presencial, o contrato tinha vigência de 9 de dezembro de 2021 a 9 de dezembro de 2022, com valor mensal de R$ 8.250,00, totalizando R$ 99 mil no período. Três empresas participaram do processo licitatório: PIVNET Tecnologia Ltda, L. F. Abecassis Tecnologia Eireli e Telecomunicações Eireli.

Veja detalhes do contrato:

Portaria do Ministério Público que da publicidade a investigação de David Reis (Avante)

