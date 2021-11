Desafio de jiu-jítsu reúne ex-lutadores do UFC em Manaus neste sábado, 20

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

MANAUS – Realizado pela primeira vez na capital amazonense o desafio “Até o último samurai challenge” acontece neste sábado, 20, a partir das 17 horas, no Centro de Convenções Vasco Vasques e será marcado por 16 super lutas com os melhores das artes marciais. O evento é promovido pelo Instituto Mundial Osvaldo Alves Brazilian Jiu-Jítsu, com apoio da Federação de Jiu-Jítsu do Amazonas (FJJAM), tendo como diretor de arbitragem, Mestre Álvaro Mansur, direto do Rio de Janeiro.

Continua depois da Publicidade

Na plateia um convidado ilustre: o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, um apaixonado das artes marciais. “O ministro sempre foi um incentivador desse esporte e, por este motivo, o convidamos para prestigiar o torneio e fazer a entrega da premiação aos campeões”, explicou o mestre Osvaldo Alves.

O principal confronto da noite – a Super Luta “NO-GI”- reúne o amazonense Ronnys Torres e o cearense Hermes Fonseca. Ambos lutaram no UFC (Ultimate Fight Championship). “Vou mais uma vez representar o Amazonas com muita garra, com muita determinação, pra trazer essa vitória pra nossa terra”, disse o atleta de Manacapuru.

Outros três duelos que prometem muita emoção são a Super Luta Faixa Preta adulto entre o amazonense campeão mundial Diego Borges contra o chamado garoto revelação de Brasília, Yuri Alves, campeão brasiliense absoluto; a Super Luta “GI” Master Faixa Preta entre dois lutadores que fizeram história no jiu-jítsu amazonense, Fredson Alves e Péricles Júnior; e a Super Luta GI” Faixa Preta Adulto entre o amazonense Soneka e o roraimense Jacarezinho, uma das revanches mais aguardadas.

Continua depois da Publicidade

O torneio terá ainda lutas do GP Master Faixa Preta com Zulu, Edson Sales, Anderson Lobato e Alberto; GP Adulto Médio Faixa Preta com Eduardo, Nando, Bruno e Victor Neves, e ainda o card feminino, no GP Feminino “GI” Faixa Preta com as lutadoras Juliana Gonçalves, Val, May e Deborah Carla.

A pesagem das lutas acontece nesta sexta-feira, 19, às 18 horas, no próprio Vasco Vasques, seguida de coletiva de imprensa com os lutadores e organizadores.

Continua depois da Publicidade

O evento seguirá todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, com a apresentação do comprovante de vacinação, uso de máscara e álcool em gel. Por este motivo, os ingressos são em número limitado, podendo ser adquiridos nas Óticas Diniz, dos shoppings Amazonas, Manauara, Sumauma e Grande Circular, ou pela internet no link https://shopingressos.com.br/evento/619/Ate_o_Ultimo_Samurai

Cadeiras estão sendo vendidas a R$ 50,00 e mesa VIP com quatro lugares a R$ 400,00.

Continua depois da Publicidade

O “Até o Último Samurai Chalenge” tem apoio do Grupo Samel, DB Supermercados, Guaraná Magistral, Alexandre Sato Funilaria e Pintura, Espantalho Pneus, Governo do Estado do Amazonas e deputado Roberto Cidade.