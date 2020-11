Donos de flutuantes são autorizados a reabrir parcialmente a partir de segunda-feira (16)

Redação AM POST

Após consulta ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19, o Governo do Amazonas decidiu autorizar, a partir da próxima segunda-feira (16/11), o funcionamento de flutuantes exclusivamente na modalidade restaurante. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (13/11), durante reunião com representantes da Associação dos Flutuantes do Rio Tarumã-Açu (Afluta).

As atividades desses estabelecimentos estão suspensas desde o mês de setembro, por recomendação das autoridades de saúde, como medida para combater a disseminação do novo coronavírus. Na reunião de hoje, em que ficou definida a flexibilização parcial do segmento, foi reforçada a necessidade do comprometimento de empresários e donos de flutuantes com as normas sanitárias, como o distanciamento social.

Foi determinado ainda, que o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e a Central Integrada de Fiscalização (CIF) acompanhem a reabertura dos flutuantes que serão autorizados e avaliem a flexibilização no prazo de uma semana após o seu início.

O presidente da Afluta, Lúcio Bezerra, destacou o empenho dos associados em seguir as recomendações. “Eu acho que a participação de todos é importante, do poder público e da sociedade organizada também, todo mundo tem que contribuir neste momento de pandemia”, disse.