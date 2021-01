Eduardo Bolsonaro rebate acusação de gasto de R$ 15 milhões em leite condensado para o presidente

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL), rebateu nas redes sociais a acusação de que seu pai, o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) gastou R$ 15,6 milhões em leite condensado no ano passado, após o assunto virar meme nas redes sociais depois de ser divulgado pela imprensa.

De acordo com ele, o produto “foi escolhido por ter virado de certa maneira uma marca do Presidente, presente até em seu café da manhã com John Bolton em sua residência no Rio durante a transição em 2018”. Porém, Eduardo alega que nem todo dinheiro investido em leite condensado foi para o presidente, pois, dos R$ 15,6 milhões, ao todo R$ 14,2 milhões (91%) foram para o Ministério da Defesa. O restante, R$ 1,4 milhão, teria sido investido em leite condensado para outros setores do governo. Ou seja, não se pode atribuir apenas ao presidente esse custo.

2) O produto foi escolhido por ter virado de certa maneira uma marca do Presidente, presente até em seu café da manhã com NSC John Bolton🇺🇸 em sua residência no Rio durante a transição em 2018.

Em relação aos R$ 14,2 milhões do Ministério da Defesa, Eduardo afirmou que as Forças Armadas têm um efetivo de 334 mil pessoas, que consumiriam mais de 6.500 latas de leite condensado por dia. Segundo o deputado, é “algo bem razoável” para a tropa.

O deputado criticou ainda políticos de oposição que se manifestaram sobre o caso, como a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL) e o ex-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT).

3) Falando meias verdades e ignorando o teor completo da informação, algo que para ser buscado necessita de tempo e pesquisa nem sempre ao alcance dos brasileiros foi deixado de lado que dos R$ 15,6 milhões só para o Ministério da Defesa (MD) vão R$ 14,2 milhões (91%).

