Eduardo Braga vai ser o relator da indicação de Kassio Marques para o STF

O relator da indicação de Kassio Marques para o Supremo Tribunal Federal (STF) será o senador Eduardo Braga (MDB-AM). A informação foi confirmada pelo próprio político nesta sexta-feira (9) em nota divulga a imprensa.

O senador disse que é uma honra ter sido designado para a função e agradeceu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e à presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet.

Kassio Marques, desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga do ministro Celso de Mello, que se aposentará na terça-feira (13).

Antes de assumir a cadeira no STF, um indicado ao tribunal precisa passar por uma sabatina na CCJ do Senado e por votação na comissão e no plenário da Casa. A CCJ já marcou a sabatina para o dia 21 de outubro.

Leia nota na íntegra:

“Tive a honra de ser designado, na manhã desta sexta-feira (09), para a relatoria da indicação do desembargador Kassio Nunes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agradeço ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e à presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, a confiança na escolha de meu nome.

Relatar a indicação de um ministro do órgão máximo do nosso Poder Judiciário é um desafio que engrandece o MDB e uma missão que estou pronto a cumprir com a agilidade, a seriedade e a imparcialidade necessárias à melhor condução do processo democrático.”

Senador Eduardo Braga

Líder do MDB