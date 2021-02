Em Manaus, postos de combustíveis vendem gasolina por mais de R$ 5

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na manhã deste sábado (27), foi encontrado em postos de combustíveis em Manaus o litro da gasolina comum sendo vendido por R$ 5,29 e a aditivada chegando a R$ 5,49 aditivada, mesmo valor do litro do diesel.

Este é o segundo reajuste no preço dos combustíveis em poucos dias. No interior do Amazonas, o valor ainda é mais exorbitante chegando em torno de R$7,15 em postos no município de Pauini.

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta semana decreto que obriga os postos revendedores a informar aos consumidores os preços reais e promocionais dos combustíveis.

As informações sobre as estimativas de tributos devem estar em painel afixado em local visível e deverá conter o valor médio regional no produtor ou no importador; o preço de referência para o ICMS, que é um imposto estadual que incide sobre mercadorias e serviços, inclusive combustíveis; o valor do ICMS; o valor das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, que são impostos federais incidentes sobre os combustíveis; e o valor da Cide, outra contribuição federal sobre a importação e a comercialização de petróleo, gás natural, derivados e álcool etílico combustível.

Atualmente, a Cide está zerada para o óleo diesel. No caso do PIS/Pasep-Cofins, o governo federal anunciou que também pretender cortar temporariamente esses impostos sobre o gás de cozinha e o óleo diesel. Na última semana, o preço dos combustíveis nas refinarias teve novo reajuste. Desde janeiro, a Petrobras já reajustou três vezes o preço do diesel e quatro vezes o da gasolina.