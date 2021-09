Em Manaus, suspeito de matar esposa, técnica de enfermagem, se entrega a polícia e diz que crime aconteceu após ela falar separação

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta segunda-feira (20/09), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), com o apoio do Núcleo de Combate ao Feminicídio (NFC), efetuou a prisão de Gilciney Dias da Silva, 55, investigado pelo feminicídio da companheira dele, a técnica de enfermagem Luciane Gonçalves de Souza, que tinha 48 anos. O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (16/09), no bairro São Raimundo, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da 4ª Seccional Oeste, que está respondendo pelo 20° DIP, o crime aconteceu na casa do casal, naquele mesmo bairro, em seguida, Gilciney colocou o corpo no porta-malas de um carro e o abandonou na rua São Sebastião. Posteriormente, ligou para uma amiga em comum do casal e informou que havia praticado o crime.

“Ele alegou que o delito ocorreu após ele ingerir bebidas alcoólicas, pelo fato da mulher informar que iria se separar dele e sair de casa. Logo em seguida, eles iniciaram uma discussão que culminou na morte dela”, relatou o delegado.

Em depoimento, o suspeito afirmou que fugiu para uma comunidade próxima ao município de Manacapuru, temendo ser assassinado por familiares da vítima.

A autoridade policial informou que a mulher foi encontrada no carro sem roupas e com marcas na região da cabeça. Foi solicitado o exame de necropsia do corpo, que vai constatar a causa da morte.

Ordem judicial – O mandado de prisão preventiva em nome de Gilciney foi expedido na sexta-feira (17/09), pelo juiz Fábio Lopes Alfaia, da Central de Plantão Criminal.

Procedimentos – O homem foi indiciado por feminicídio. Ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.