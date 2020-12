Empresa do deputado Roberto Cidade ganhou R$ 2,6 milhões do governo do AM sem executar serviços, diz site

Redação AM POST

O deputado Roberto Cidade, que nos bastidores da política baré articula apoio do governador Wilson Lima (PSC) para concorrer a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), é um dos parlamentares investigados na Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e que apura um esquema de corrupção na compra superfaturada de 28 respiradores pulmonares feita pelo Governo do Amazonas em uma loja de vinhos, durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), no Estado.

De acordo com reportagem do site Metrópoles, informações colhidas na Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) do governo do Amazonas, a empresa Ecoagro Comércio e Serviços Ambientais Ltda., de propriedade de Roberto Cidade, abocanhou dos cofres públicos o montante de R$ 2,6 milhões relativos a contrato que jamais foi executado porque nunca existiu.

“Não tem contato com essa empresa na Seinfra, nem em 2017, 2018, 2019 ou 2020. Como é que fizeram esse pagamento? Tá parecendo como se fosse feito neste ano. Não existe base nem contrato para justificar essa transferência de recursos”, afirmou uma fonte ao site.

Na manhã de ontem (30/11), a Polícia Federal (PF) no Amazonas deflagrou a terceira fase da Operação Sangria, e teve como alvo pessoas do alto escalão do governo do Amazonas, investigado por crimes de organização criminosa, fraude a licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro.

O chefe da Casa Militar, coronel Fabiano Machado Bó, foi um dos alvos dos mandados de busca e apreensão.

*Com informações do site Metrópoles