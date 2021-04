Feirão do Pescado encerra nesta sexta-feira em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Pirarucu, matrinxã e outras espécies de peixes regionais estão sendo vendidas a preços promocionais no Feirão do Pescado da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), que acontece até a sexta-feira (02/04), atendendo a população nos Centros de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, e Magdalena Arce Daou, no Santo Antônio, e também no Centro Social Urbano do Parque Dez (CSU), em Manaus.

A iniciativa do Governo do Amazonas tem como objetivo oferecer peixes regionais de qualidade e com preço justo durante a Semana Santa. A feira teve início na última terça-feira (30/03) e trouxe otimismo para comerciantes como Rodrigo Soares, vendedor de peixe, que vê na ação uma oportunidade de gerar renda e garantir o sustento para a família.

“Ajuda, é muito bom, porque muitas das vezes a gente está vendendo nas feiras e as feiras estão fechando. Mas hoje, essa semana para nós está sendo muito maravilhosa. Graças a Deus, a gente agradece ao Governo do Estado, aos demais que estão ajudando e ao povo que está vindo comprar o nosso produto”, diz.

Nesta quinta-feira (1º/04), o público poderá fazer suas compras no Feirão do Pescado da ADS até as 19h. Já na sexta-feira, último dia, a ação acontece das 7h às 13h.

Valores – A feira funciona de maneira presencial e por meio de entrega domiciliar (delivery), oferecendo produtos como o peixe in natura, processado em forma de filé tratado e embalado e, claro, o peixe regional. Os preços máximos que serão praticados variam entre R$ 7,50 e R$ 34,50 o quilo.

Além disso, neste ano a iniciativa do Governo do Estado conta com a participação de produtores rurais, com a venda de hortifrutis durante o Feirão do Pescado. Para quem compra, o benefício vem em forma de variedade e economia.

O contabilista Jonas Cunha esteve com a família visitando a feira situada no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, onde aproveitou para comprar um tambaqui para a ceia de Páscoa.

“Estou achando um espaço maravilhoso. Temos que prestigiar a feira, aproveitar a oportunidade e comprar um peixe novinho para a gente poder degustar com a família”, avalia.