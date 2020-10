Filho de Sabino Castelo Branco faz postagem sobre recuperação do pai: “no tempo de Deus vai voltar para o Amazonas”

Redação AM POST

Foi postado nas redes sociais do ex-deputado federal Sabino Castelo Branco, uma publicação para espantar os boatos sobre sua saúde. Ele sofreu um AVC em 13 de agosto de 2017, quando exercia o mandato na Câmara federal, e desde então está internado.

O post assinado pelo filho mais novo do político, Reiner Castelo Branco, diz que no tempo de Deus, Sabino, vai “voltar para casa e para o Amazonas”. Porém ele não informou se o pai ele ainda está internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

“Te amo pai, com a sua permissão to compartilhando essa foto pra evitar qualquer tipo de comentário ruins ou boatos que não existem sobre a sua recuperação, agradecer primeiramente a Deus por a cada dia mostrar o milagre em nossas vidas, e agradecer sempre a cada oração que recebemos pro senhor pai! Deus já decretou a vitória, e no tempo dele o senhor vai voltar pra casa e para o Amazonas que o senhor tanto ama. Eu e meus irmãos te amamos verdadeiramente pai, e sempre vamos cuidar do senhor, assim como o senhor sempre cuidou de Nós, e de tanta gente nessa cidade”, escreveu Reiner.

