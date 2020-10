Fiscalização fecha 38 estabelecimentos e duas festas clandestinas em Manaus

Redação AM POST

Neste final de semana, a Central Integrada de Fiscalização (CIF) fechou duas festas clandestinas e inspecionou 63 estabelecimentos, resultando no fechamento de 38 locais em diferentes bairros da capital amazonense. As fiscalizações apuram o descumprimento do decreto governamental com medidas para prevenção e combate ao novo coronavírus.

Oito estabelecimentos foram notificados pelos agentes do Departamento de Vigilância Sanitária da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e devem pagar multa pelo descumprimento de medidas sanitárias e de distanciamento social. Durante as fiscalizações nos bares, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) notificou 34 veículos e removeu um carro irregular.

Continua depois da Publicidade

Duas festas clandestinas também foram encerradas, reunindo mais de mil pessoas.

A CIF contou com um efetivo das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Detran-AM, FVS-AM, Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), Casa Militar, Marinha, entre outros.

No domingo, o responsável por um estabelecimento localizado na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona centro-oeste, foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), após alugar o espaço para um evento, descumprindo as recomendações. O local foi interditado.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da Assessoria de Imprensa