Fora do período eleitoral David Almeida vive em condomínio de luxo na Ponta Negra

Paula Litaiff e Carol Givoni

Nascido no bairro Morro da Liberdade, na zona Sul de Manaus, em 1969, o candidato a prefeito da capital David Almeida (Avante) mudou-se para o bairro Ponta Negra, na zona Oeste, depois que se tornou deputado estadual e governador interino do Amazonas (2006 a 2018), fase em que acumulou um patrimônio de mais de R$ 800 mil, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Dentro do patrimônio declarado por David ao TSE, está um apartamento hipotecado no Condomínio Castelli, na Ponta Negra, que, de acordo com o mercado imobiliário local, é um imóvel que pode ultrapassar a R$ 1 milhão.

Continua depois da Publicidade

A Ponta Negra é o bairro mais rico de Manaus, com a maior concentração de moradores com renda que pode a chegar a R$ 50 mil ao mês, conforme a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O bairro também tem um dos maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade, que é de 0,930, numa escala de 0 a 10. O índice é usado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para medir o desenvolvimento de cada região.

A medida avalia a renda per capta, expectativa de vida, educação, saúde, saneamento básico entre outros itens. O IDH da Ponta Negra é semelhante a de países desenvolvidos economicamente como Suíça e Austrália.

Continua depois da Publicidade

Em Manaus, o pior IDH está em bairros da zona Leste, registrando índices semelhantes a de países de terceiro mundo (subdesenvolvidos), como São José e a comunidade Grande Vitória, que possuem um Índices de Desenvolvimento Humano de 0,658. Os dados estatísticos constam no site do IBGE.

Comitê Eleitoral

A zona Sul de Manaus – onde fica o bairro em que o candidato a prefeito David Almeida nasceu – concentra um dos piores IDHs de Manaus, com 0,680 de índice. De acordo com o IBGE, a renda média dos moradores da região é de R$ 805, menos de um salário mínimo (R$ 1.045).

No Morro da Liberdade, a casa em que David viveu a infância fica movimentada, principalmente, em época eleitoral, como informaram vizinhos entrevistados pela reportagem, mas que prefeririam não se identificar.

Continua depois da Publicidade

Fora das eleições, a casa de David na zona Sul fica sob a responsabilidade de caseiros, disseram os moradores do Morro. É nesse período em que David prioriza sua estadia em seu apartamento na Ponta Negra, segundo informaram as pessoas que vivem no Condomínio Castelli.

A reportagem encaminhou para a assessoria de imprensa de David Almeida perguntas sobre os motivos que levam o candidato a prefeito de Manaus a priorizar a permanência na casa do Morro da Liberdade somente em período eleitoral, mas não obteve retorno até a publicação dessa matéria.