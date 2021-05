Grupo dono da empresa Cimento Nassau no AM é alvo de operação da PF

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Federal realiza na manhã desta quarta-feira (5), no Amazonas, a Operação Background, que investiga o Grupo João Santos, dono da empresa Cimento Nassau por uma série de crimes como sonegação de impostos e direitos trabalhistas, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Ao todo, são cumpridos 53 mandados de busca e apreensão, além do sequestro e bloqueio de bens e valores de investigados nos Estados de Pernambuco, São Paulo, Amazonas, Pará e Distrito Federal. As ordens foram expedidas pelo Juízo da 4ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco.

As ações tentam desarticular uma organização criminosa que omitia tributos e direitos trabalhistas de centenas de empregados, causando um prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores no valor de R$ 8,64 bilhões.

A investigação, que conta com o apoio da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Regional da Fazendo Nacional, apura a prática de crimes tributários, financeiros, de fraude à execução e contra a organização do trabalho, de organização criminosa e de lavagem de dinheiro, por parte do Grupo Empresarial do Nordeste, com atuação em âmbito nacional.

De acordo com a Polícia Federal, os investigados se organizavam em um sofisticado esquema contábil-financeiro para desviar o patrimônio das empresas do grupo, transferindo-o para os seus sócios e interpostas pessoas (“laranjas”), com a finalidade de ocultar tributos e direitos trabalhistas dos empregados.

Agora, a equipe de busca procura colher elementos de materialidade e indícios de autoria para recuperar o patrimônio desviado e ocultado pelos investigados. Além disso, os policiais buscam liquidar os créditos trabalhistas dos empregados do Grupo Empresarial, já que devido a paralisação das atividades após o esvaziamento patrimonial criminoso, as empresas deixaram centenas de trabalhadores sem receber salários e outros direitos trabalhistas.