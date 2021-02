Indígena é preso por espancar e matar a própria companheira em Tabatinga

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tabatinga (a 1.108 quilômetros da capital), prendeu, em flagrante, na madrugada de domingo (21/02), por volta das 4h, um indígena da etnia Ticuna, de 29 anos, pelo crime de feminicídio que teve como vítima a companheira dele, uma mulher de 28 anos, da mesma etnia. O crime ocorreu na Comunidade Umariaçu, naquele município.

De acordo com servidores da DIP, na ocasião do crime, ambos haviam iniciado uma discussão que resultou na morte da vítima. O agressor desferiu vários socos no rosto e corpo dela e, em decorrência das agressões, ela caiu, bateu a cabeça e ficou desacordada e faleceu momentos depois. Além deles, outras três pessoas estavam no local e presenciaram o crime.

“A vítima ainda tentou se esconder em um dos cômodos da casa onde moram, mas foi alcançada pelo indivíduo. Após o crime, o homem trancou as portas e janelas da casa para as testemunhas não saírem, porém, uma delas conseguiu sair do local e pediu ajuda de vizinhos, que imediatamente acionaram as equipes policiais que efetuaram a prisão dele”, informaram os policiais civis.

O indivíduo foi autuado em flagrante por feminicídio. Ao término dos trâmites cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado para a Unidade Prisional do município, onde ficará à disposição da Justiça.