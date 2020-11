Jovem suspeito de assaltar mulher é morto por policial militar à paisana em Manaus

Redação AM POST

O cabo da Polícia Militar do Amazonas, Taylor Campos, salvou uma mulher de 24 anos após um roubo, na avenida Kako Caminha, zona sul de Manaus, por volta das 19h de sexta-feira (06/11). O suspeito de 22 anos estava levando o celular da vítima e fazendo ameaças com uma arma de fogo, quando foi surpreendido. Ele ainda atirou no policial, que revidou. O infrator foi a óbito.

O suspeito foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu. O cabo Taylor estava de folga no momento em que interveio na ação criminosa.

Continua depois da Publicidade

Em depoimento, a vítima do roubo informou que havia acabado de sair do trabalho, quando trafegava em via pública e foi abordada pelo suspeito. Armado com um revólver calibre 38, o homem a ameaçou e levou a bolsa dela com os pertences. Foi quando o cabo da Polícia Militar trafegava em seu veículo e viu o crime. Ele desceu do carro se identificando como policial. Ainda segundo a vítima, o suspeito efetuou diversos disparos contra o policial, que revidou e efetuou dois disparos contra o infrator.

De acordo com a Polícia Civil, quando o policial correu atrás do suspeito, viu que ele entrou em uma casa abandonada, onde foi encontrado com a bolsa da vítima e a arma utilizada para cometer o crime. O policial então acionou uma viatura que conseguiu socorrer o suspeito, o qual foi levado a uma unidade hospitalar.

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram apresentados os objetos roubados e a arma do crime. O cabo Taylor e a vítima prestaram depoimento e o corpo do suspeito foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).