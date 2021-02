Justiça determina que governo federal pague mais parcelas do auxílio emergencial no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governado federal terá que pagar mais duas parcelas do auxílio emergencial, no valor de R$ 300, para beneficiários do Amazonas, conforme determinação do juiz federal Ricardo Augusto de Sales, da 3ª Vara Federal Cível, nesta quarta-feira (3), atendendo pedido da Defensoria Pública da União (DPU), que relatou a “gravíssima situação da saúde pública no Estado”.

Continua depois da Publicidade

“Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a pretensão autoral e defiro parcialmente a tutela de urgência, determinando à União que prorrogue o pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial às pessoas residentes no Estado do Amazonas, mediante parcelas no valor mensal de R$300,00 (trezentos reais), em até 15 dias, independentemente de novo requerimento do beneficiário, de forma subsequente à última parcela por si recebida do auxílio emergencial de que trata a Medida Provisória nº 1.000/20, e desde que o beneficiário ainda atenda aos requisitos estabelecidos na referida Medida Provisória” (sic), diz trecho da decisão.

O descumprimento da decisão pode gerar multa diária de R$ 100 mil até o limite de 30 dias, a União.

Devido aumento de casos da Covid-19 e superlotação de hospitais, o governador do Amazonas, Wilson Lima, decretou toque de recolher no Estado como medida para tentar conter a disseminação do novo coronavírus (covid-19). Entre as restrições está a proibição da circulação de pessoas nas ruas de todo o Amazonas.

Continua depois da Publicidade

Leia a decisão na íntegra:

DECISÃO (CLIQUE AQUI)