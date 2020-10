Lei Aldir Blanc: Conexões Culturais 2020

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

conteúdo de responsabilidade do anunciante

Estarão abertas até o dia 28 de outubro as inscrições para o Concurso Prêmio Manaus de Conexões Culturais. Já conhecido pelos artistas locais, o projeto é destinado a trabalhadores do segmento (pessoas físicas e jurídicas) e, agora, por meio da Lei Aldir Blanc, terá edição especial, como medida de apoio, devido à crise financeira provocada no segmento pelo novo coronavírus. As inscrições serão on-line, no portal manaus.am.gov.br.

Fazem parte do concurso 11 editais nos quais artistas poderão se inscrever. No total, o concurso vai premiar mais de 550 projetos que podem ser inscritos em 11 áreas: teatro, dança, música, audiovisual, circo, manifestações culturais, literatura, cultura hip hop, cultura infância, artes visuais e espaços culturais. Somados, o valor total em recursos é de R$ 14.086.000,00 (quatorze milhões e oitenta e seis mil reais).

Continua depois da Publicidade

Além de ajudar os artistas e trabalhadores do setor, a ideia é movimentar a cena cultural da cidade, mas com responsabilidade e obedecendo às orientações do distanciamento social.

Conforme o disposto no inciso III do art. 2° da Lei 14.017 – Lei Aldir Blanc, os projetos poderão também ter transmissão pela internet ou o conteúdo disponibilizado por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

Para os projetos contemplados que visem à produção de espetáculos em artes cênicas ou demais apresentações e ações ao vivo, estes deverão obrigatoriamente realizar suas apresentações respeitando todos os protocolos existentes como forma de assegurar a saúde de todos os envolvidos, considerando público e profissionais trabalhando.

Vale ressaltar ainda que todas as atividades decorrentes da realização dos projetos contemplados deverão ser oferecidas gratuitamente à população.

Continua depois da Publicidade

Para conferir os módulos financeiros disponíveis, consultar valores e ver demais regras do concurso, acesso os editais em manaus.am.gov.br. Não perca esta oportunidade. O show tem que continuar.