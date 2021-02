Mãe é presa após polícia encontrar criança de 3 anos nua e amarrada em barril

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma criança de 3 anos foi encontrada presa dentro de um barril no bairro do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. A posição do equipamento encostado na parede, impedia a criança, que estava nua, de tentar escapar. O caso é semelhante ao que ocorreu em Campinas com um menino de 11 anos.

Segundo a Polícia Civil a mãe do menino tem 20 anos e estava na casa acompanhada de uma tia de 44 anos quando as equipes chegaram. Os policiais conduziram as duas mulheres até a delegacia da área, onde foram autuadas em flagrante.

De acordo com o conselheiro tutelar Antônio Carlos Cazuza, que participou do resgate do menino, a mãe alegou que o ele tem deficiência mental e que o deixava preso para não sair fazendo necessidades em qualquer lugar.

A criança foi encaminhada ao hospital onde constatou que ele estava subnutrido. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado e tortura.

