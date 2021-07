Menina de 9 anos é sequestrada, luta com agressor e foge de estupro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (16), no bairro Nossa Senhora das Graças, suspeito de sequestrar e tentar estuprar uma menina de 9 anos que travou luta corporal com ele e conseguiu fugir.

Continua depois da Publicidade

A vítima pedia ajuda em um semáforo da Rua Rio Madeira, conjunto Vieiralves, Zona Centro-Sul, quando foi abordada pelo suspeito.

De acordo com a polícia, a vítima estava com a mãe quando o criminoso parou no semáforo, a puxou para dentro do carro e raptou a criança até a Rua Jarauari, mesmo conjunto. O homem então começou a tocar nas partes íntimas da criança com a intenção de consumar o estupro, porém, a vítima travou luta corporal com o criminoso, arranhou o rosto dele, conseguiu abrir a porta e sair do veículo.

A polícia chegou ao local logo depois de receber denúncias de populares sobre o ataque a criança no carro.

Continua depois da Publicidade

O suspeito estava usando um veículo da empresa onde trabalha. Em imagens de câmeras de segurança é possível perceber que a menina sai correndo do veículo estacionado. Ele então liga o veículo e sai em disparada até ser preso pela polícia.

O homem foi levado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para os procedimentos cabíveis.