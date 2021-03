Motoristas de aplicativos fazem manifestação contra o aumento no preço da gasolina em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma manifestação contra o aumento do preço da gasolina foi realizada na tarde desta terça-feira (2), por motoristas de aplicativos, na avenida Djalma Batista, zona centro-sul de Manaus.

Postos de combustíveis da capital estão vendendo o litro da gasolina comum por R$ 5,29 e a aditivada chegando a R$ 5,49, mesmo valor do litro do diesel. No interior do Amazonas, o valor chega em torno de R$7,15 em postos no município de Pauini.

Os manifestantes criticam o aumento exorbitante no valor do combustível, realizaram uma carreata e soltaram fogos de artifícios durante o protesto.

A Petrobras anunciou ontem (1º) um novo aumento nos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de botijão vendidos nas refinarias. A partir de amanhã (2), a gasolina ficará 4,8% mais cara, ou seja, R$ 0,12 por litro. Com isso, o combustível será vendido às distribuidoras por R$ 2,60 por litro.