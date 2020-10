Motoristas de app mataram adolescente por engano em Manaus, diz delegado

Redação AM POST

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), sob o comando do delegado Charles Araújo, com o apoio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), deflagrou, nesta terça-feira (21/10), a operação ‘Nêmesis’, que resultou nas prisões de três motoristas de aplicativos, envolvidos no homicídio e na ocultação de cadáver do adolescente Pedro Adley Fernandes, que tinha 17 anos. A vítima estava desaparecida desde o dia 21 de junho deste ano.

De acordo com o delegado Charles Araújo, no dia do delito, a irmã do adolescente, uma mulher de 27 anos, compareceu a DEHS para registrar um Boletim de Ocorrência (BO). Na ocasião, ela informou que o irmão dela havia sido sequestrado, pois os vizinhos deles verificaram que um veículo, supostamente modelo Ônix de cor prata, estava com alguns homens, provavelmente, motoristas de aplicativo, rondando a casa da família.

Continua depois da Publicidade

“Nesse momento, eles estavam atrás de uns indivíduos que haviam praticado roubos contra um deles na área do bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da cidade. Na delegacia, a irmã da vítima relatou também que o adolescente não possuía ficha criminal e que teria sido confundido com outra pessoa. Após tomarmos conhecimento do delito, imediatamente iniciamos as investigações”, detalhou Araújo.

A autoridade policial também relatou que o grupo matou a pessoa errada e sabia disso. “Nós iremos solicitar a conversão para a preventiva, visto que antes trabalhamos com um sequestro e agora temos um homicídio qualificado. As investigações apontam que o grupo sabia que tinha pegado a pessoa errada, mas infelizmente eles não quiseram voltar atras e executaram o adolescente”, declarou.

O titular da DEHS destacou que, após quatro meses do crime, as equipes chegaram à identificação dos indivíduos. Durante as investigações, os policiais constataram que o carro utilizado no sequestro era de uma locadora, e que Pedro Adley não teve qualquer participação no roubo ao motorista de aplicativo.

Continua depois da Publicidade

Prisões

Ao longo das diligências realizadas nesta quarta, foram presos Cleyton Augustinho dos Santos, 29; João Rodrigues Maciel, 33, conhecido como ‘João dos Aplicativos’, que é candidato a vereador; e Kameron Braga Pereira, 20. As prisões ocorreram nos bairros Tarumã e Nova Cidade, zonas oeste e norte de Manaus respectivamente. Segundo a autoridade policial, outras quatro pessoas também já foram indiciadas pela participação na ação criminosa.

As ordens judiciais em nome de Cleyton, João e Kameron foram expedidas no dia 16 de outubro deste ano, pelo juiz Rafael da Rocha Lima, da Central de Inquéritos.

Após as prisões, os três infratores levaram os policiais até o quilômetro 30, da rodovia federal BR- 174, onde eles esconderam o corpo que, possivelmente, seja de Pedro Adley. O cadáver foi localizado em avançado estado de decomposição. Será aguardado o exame pericial pelo Instituto Médico Legal Antônio Hosannah da Silva Filho (IML-AHSF), para constatar se o corpo é do adolescente.

Continua depois da Publicidade

“É importante destacar que o crime ocorreu naquela mesma região, porém, depois que iniciamos as investigações, os infratores retiraram ele do local onde o fato ocorreu e mudaram para outro ramal, para não serem descobertos”, disse Charles.

Procedimentos

Cleyton, João e Kameron irão responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Após os trâmites cabíveis, eles serão levados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.