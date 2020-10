Municípios do Amazonas serão surpreendidos por ‘friagem’ nesta sexta (30)

AGÊNCIA BRASIL

A semana termina com chuva intensa prevista na região Norte do país. Entre o Amazonas, Acre, Rondônia, sul do Tocantins e sudoeste do Pará, além de temporais, a chuva será também bastante volumosa. Nas demais áreas, a chuva ocorre de forma mais rápida e pontual, e somente no norte do Pará o tempo firme predomina.

Os ventos frios que sopram de sul e sudeste fazem as temperaturas despencarem entre Rondônia, Acre e aos municípios do oeste do Amazonas, fenômeno bastante conhecido como ‘”friagem” na região.

A temperatura no Norte do país deve variar entre 18ºC e 36ºC. Nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar pode ter mínima de 12% no norte do Pará e no Amapá.

As informações são do Somar Meteorologia.