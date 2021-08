Nos primeiros 6 meses de gestão, presidente da CMM gastou quase R$20 milhões em contratos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Além de fazer uma gestão pífia do ponto de vista da prestação de serviços à comunidade, o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), David Reis (Avante), já gastou quase R$20 milhões nos primeiros seis meses a frente da Casa Legislativa.

De acordo com informações do Portal da Transparência da CMM, entre novos contratos e aditivados, vindos de gestões anteriores, David Reis já gastou um total de R$ 18.736.264,47. Dos novos contratos o presidente já fez os cofres públicos desembolsarem R$ 13.002.612,05 (treze milhões e dois mil, seiscentos e doze reais e cinco centavos), até o dia 8 de junho.

Na gestão do vereador também destaca-se a falta de transparência pois no site da CMM há falta de contratos como o que foi firmado em maio deste ano, com dispensa de licitação, para contratação de agentes de portaria, com a empresa Norteshep Representação e Comercio de Materiais Elétricos Ltda, pelo valor global de R$ 829.326,66, com vigência de 180 dias, o que corresponde a um valor mensal de mais de R$ 138 mil.

Outro ponto que ressalta entre os novos contratos da gestão de Reis é que dois deles ultrapassam o valor de R$ 3 milhões. O primeiro com a empresa Abrahão da S Cardoso Comunicações e Produções, para aluguel, instalação e manutenção de equipamentos para transmissão de imagens em alta definição da TV Câmara e o segundo firmado com a Solasstec Tecnologia Eireli para implantar sistema de controle da CMM, referente à licitação, frota e veículo, de passagens e diárias e demais serviços ligados ao SIGAE, SAPL e Câmara Digital. Eles custam respectivamente R$ 3.189.972,00 e R$ 3.682.200,00.

*Com informações do AM1