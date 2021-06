Omar Aziz fala de pagamentos milionários na gestão de Braga no governado do AM e ele rebate: ‘O senhor foi meu vice’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Durante depoimento do deputado estadual do Amazonas Fausto Junior, nesta terça-feira, 29, o presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD), discutiu com o senador Eduardo Braga (MDB), ao afirmar que na gestão do emedebista no governo do Amazonas houve despesas de pagamentos por indenização, que são realizados por serviços que não têm contrato formal.

“O senhor pulou aqui dizendo que no seu governo não. É bom o senhor dá uma olhada no portal da transparência, que existe lá, como indenizatório, R$ 346 milhões pagos”, disse Omar.

Braga relembrou da Operação Albatroz da Polícia Federal, que foi deflagrada em agosto de 2004 e investigou o desvio de dinheiro dos cofres públicos do Amazonas por meio de licitações fraudulentas que envolviam empresas fictícias.

“Eu não olhei, mas posso lhe dizer, com toda tranquilidade, senador, Vossa Excelência era meu vice-governador, acompanhou […]. É simples, nós tivemos a operação Albatroz, que acabou com a história de pagamento por indenização”, respondeu Braga.

Omar completou em seguida dizendo que os pagamentos feitos na gestão Braga foram corretos.

O assunto de processos indenizatórios foi debatido, pois o deputado estadual Fausto Jr. (MDB-AM) disse que Omar Aziz gastou mais de R$ 1 bilhão em processo indenizatórios quando foi governador do Amazonas. Ao ser confrontado, Aziz questionou Braga sobre os gastos, que afirmou que não pagava processos indenizatórios, no entanto, foi desmentido por Aziz, devido a dados no Portal da Transparência.