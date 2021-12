Omar Aziz lidera gastos do ‘Cotão’ e torrou mais de meio milhão de reais em 2021

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O senador, Omar Aziz (PSD-AM), que comandou a CPI da Covid, foi o que mais gastou no Senado Federal em 2021 recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), o famosos Cotão, que é usado para pagar despesas vinculadas ao exercício do mandato.

De acordo com informações do Portal da Transparecia do Senado, Aziz teve gastos de R$ 527,6 mil com dois tipos de despesas: passagens aéreas (R$ 217,6 mil) e serviços de comunicação e marketing (R$ 310 mil), pagos as empresas Uplink Assessoria e Consultoria e Caravelas Consultoria e Comunicação.

O levantamento foi obtido com base nas notas fiscais apresentadas pelo senador para o devido ressarcimento até segunda-feira 27.

O senador petista Rogério Carvalho, de Sergipe, é o segundo no ranking dos que mais torraram o chamado cotão.

