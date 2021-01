Pagamento do Bolsa Família começa hoje

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Pagamentos do Bolsa Família 2021 começam a ser realizados nesta segunda-feira (18) para mais de 14,2 milhões de famílias de todo o país. O número representa um repasse de R$ 2,7 bilhões, conforme informações do Ministério da Cidadania

O valor médio será de R$ 190,57 em janeiro. Para as famílias que recebiam o auxílio emergencial inicial serão, no mínimo, R$ 400.

Podem fazer parte do programa todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89 mensais e famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

O pagamento às famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza é feito mensalmente, nos últimos dez dias úteis, de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social). O valor que cada família recebe é a soma de vários tipos de benefício previstos no programa, que dependem da composição (como número de pessoas, idades e presença de gestantes) e da renda familiar.

