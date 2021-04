Pauderney Avelino denuncia empresário Cyro Batará por chantagem após perda de contrato milionário

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O dono da Rede Diário de Comunicação, empresário Cyro Batará, foi denunciado pelo titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Pauderney Avelino, na tarde desta terça-feira (27), por suposta chantagem ao político. A revelação foi feita durante coletiva de imprensa para falar sobre os três primeiros meses de Avelino à frente do órgão.

O secretário afirma que a chantagem começou por ele não aceitar a aprovação de um projeto no valor de R$19 milhões, que não atende as necessidades da Semed, e por isso está sendo alvo de ataques no Jornal Diário de Comunicação.

“Em razão desses ataques que eu estou sofrendo, decidi entrar com uma quixa-crime contra o dono do Grupo Diário de Comunicação, Cyro Batará, e farei hoje ainda um boletim de ocorrência (B.O) exatamente no sentido de denunciar essa maneira não republicana, intimidatória e explícita chantagem que chega até a mim no sentindo de ceder ao seus desejos para contratar um projeto, que, repito, inciou com um projeto básico no dia 2 de dezembro no valor R$63 milhões e foi arrematado por R$19 milhões”, revelou Pauderney.

A empresa Amazonas Produtora Cinematográfica Ltda., de Cyro Batará, teria vencido pregão no final do ano passado, no apagar do mandato de Arthur Virgílio Neto (PSDB). Tal contrato era para prestação de serviço de mídia, no valor de R$ 63,2 milhões, fechado por R$ 19 milhões. O caso é analisado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Recentemente, uma representação foi admitida no órgão para averiguar irregularidades nesse contrato.

De acordo com Avelino o serviço que a empresa prestaria a prefeitura de Manaus já é fornecido gratuitamente em convênio com a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) que é a geração e distribuição de aulas por meio de TV.