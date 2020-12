PGR nega descarte de novos pedidos de afastamento de governadores noticiado pela revista veja

Redação AM POST

A coluna Radar, da edição desta semana da Revista Veja, disse que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não pretende fazer novos pedidos de afastamento de governadores com investigações em curso no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

De acordo com nota da coluna, o pedido de afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) foi “fora da curva”, conforme teria dito Aras a interlocutores.

Procurada para comentar sobre a nota, a PGR disse por meio de sua assessoria de imprensa que não há qualquer afirmativa de Augusto Aras nesse sentido.

Wilson Lima

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), seria beneficiado porque se confirmado a notícia ganharia um período de fôlego no mandato. Ele é investigado na Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e que apura um esquema de corrupção na compra superfaturada de 28 respiradores pulmonares feita pelo Governo do Amazonas em uma loja de vinhos, durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), no Estado.

No mês passado, veículos locais chegaram a afirmar que a PGR teria pedido ao STJ o afastamento de Wilson Lima, mas a informação foi desmentida pela própria PGR, no Twitter.

*Com informações do Portal O Poder