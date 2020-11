PMs denunciam, a candidato a vereador, descaso do governo do AM com a categoria: “sem alimentação e alojamentos”

Redação AM POST

O candidato a vereador de Manaus, Matheus Dias (PTC), relatou em suas redes sociais denúncia recebida por ele de policiais militares a respeito do descaso do governo do Amazonas com a categoria.

De acordo com publicação do candidato os PMs relataram que estão “sem alimentação, alojamentos, viaturas sem ar condicionados, banheiros sem tampa nos vasos sanitários e policias desmotivados”.

Matheus Dias também fez crítica a gestão do governador Wilson Lima (PSC) e levantou um questionamento. “Até quando teremos de aguentar este estrume a frente do governo do estado?”, disse.

Em outro posto ele também critica Wilson Lima chamando de “picareta” e o comparando com o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), por impedir o funcionamento de bares e restaurantes e destruir a geração de empregos. “O povo precisa trabalhar as pessoas voltar a viver”, declarou.

