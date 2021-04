Polícia apreende 1,6 tonelada de drogas após operação em Manaus e Novo Airão

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e do Departamento de Polícia do Interior (DPI), deflagrou, nesta segunda-feira (12/04), por volta das 7h, a operação ‘Guilhotina’, que resultou no cumprimento de mandado de prisão temporária em nome de dois indivíduos, pelos crimes de furto, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A operação iniciou na última sexta-feira (09/04), quando foram apreendidas 1,6 tonelada de maconha do tipo skunk, no município de Novo Airão (distante 115 quilômetros da capital). A droga está avaliada em R$ 6,5 milhões.

O balanço da ação policial foi divulgado durante coletiva de imprensa, realizada no prédio do Centro Integrado de Comando e Controle, na Avenida André Araújo, bairro Petrópolis, zona centro-sul. Na ocasião, estiveram presentes o secretário de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), coronel Louismar Bonates; a delegada-geral da PC-AM, Emília Ferraz; e o delegado Bruno Fraga, diretor do DRCO.

O secretário de segurança destacou o sucesso de mais uma operação e informou que, somente nos quatro primeiros meses deste ano, já foram apreendidas mais dez toneladas de entorpecentes pelas polícias do Amazonas. “Parabenizo a todos os policiais envolvidos nesta ação, que foi extremamente exitosa, e que de forma célere conseguiram apreender essa grande quantidade de entorpecente”, enfatizou Bonates.

Conforme a delegada-geral, Emília Ferraz, esta é mais uma ação bem-sucedida, desempenhada pelos policiais civis, que deixou um prejuízo de R$ 6,5 milhões aos criminosos.

“Sabemos que o crime independe da roupa que você usa, porém, vamos estar nas ruas trabalhando por vocês, e caso algum policial não esteja trabalhando de forma condizente com sua função, ele irá responder criminalmente. Queremos dar mais tranquilidade à população e hoje apresentamos mais um trabalho positivo”, acrescentou Emília.

De acordo com o delegado Bruno Fraga, a Polícia Civil, por meio do DPI, recebeu uma informação que havia uma quantidade significativa de droga próximo ao município de Novo Airão. Sendo assim, imediatamente as equipes iniciaram as diligências para localizar a droga.

“Identificamos que dois profissionais da segurança pública estavam envolvidos no caso, mas isso não reflete o trabalho da polícia. Em menos de 24 horas após a notícia-crime conseguimos efetuar as prisões e apreender o material ilícito. Esta é a primeira fase da operação ‘Guilhotina’, pois as investigações devem continuar e pretendemos mostrar com brevidade mais resultados acerca desta ação”, destacou Fraga.

Segundo a autoridade policial, houve o transporte dessa droga de Manaus para Novo Airão, e as equipes conseguiram identificar alguns veículos que participaram da ação criminosa. No decorrer das investigações, dois indivíduos, com nome e idade não revelados, foram identificados e presos nesta segunda-feira, em cumprimento a mandados de prisão. A ação ocorreu em bairros distintos da zona centro-sul.

Procedimentos – Os indivíduos irão responder por furto, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao término dos trâmites cabíveis, eles serão conduzidos à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.

*Com informações da Assessoria de Imprensa