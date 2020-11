População terá gratuidade em ônibus no domingo de eleição em Manaus

Redação AM POST

Em Manaus, o transporte público será gratuito para os eleitores no dia 15 de novembro, data que ocorrerá o primeiro turno das eleições municipais. O anunciou foi feito pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, que atendeu pedido do Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e Caixa Dois Eleitoral.

A medida do Chefe do Executivo municipal se concretizará por meio de um decreto que ainda está sendo editado.

Continua depois da Publicidade

Após o anúncio o Comitê parabenizou a atitude do prefeito Artur Neto. “Muito louvável a atitude do prefeito e ficaremos no aguardo da oficialização”.