Prefeito de Autazes vai pagar R$ 3,3 milhões para realizar eventos na cidade

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hector M S Silva, Redação AM POST

A Prefeitura de Autazes, sob a liderança do prefeito Anderson Cavalcante (PSC), planeja gastar mais de R$ 3,3 milhões em festas e eventos no município. Para cumprir esse objetivo, a prefeitura contratou uma empresa que fornece equipamentos para essas ocasiões, por meio do Pregão Presencial Nº 001/2023. Embora a Ata de Registro de Preços não revele o valor total contratado o valor somado dos serviços chega R$ 3.381.510,00 (três milhões trezentos e oitenta e um mil quinhentos e dez reais).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O contrato terá validade de 12 meses, sendo que os itens foram contratados por diárias e mensalmente. Para cumprir o acordo, a Prefeitura de Autazes terá que desembolsar o valor de R$ 281.729,50 dos cofres do município. Dentre os itens que serão fornecidos na contratação estão: palcos, painéis de LED, banheiros químicos, equipamentos de sonorização e iluminação, camarotes, projetores de imagens, grupo gerador de energia, gradis, cadeiras e mesas, ventiladores climatizados, tendas, estruturas em alumínio e outros itens.

A confirmação do serviço foi publicada no Diário Oficial dos Municípios (AAM) em 17 de março, e a empresa vencedora foi a Angelus Locações LTDA (A L Produções), com CNPJ Nº 08.945.140/0001-44, sediada em Manaus, no bairro do Alvorada, zona Centro-Oeste. A Angelus Locações é especializada em aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. Além disso, possui mais de trinta atividades secundárias, um capital social de R$ 1,25 milhão e é representada pelo sócio Jonathan Bosi de Azevedo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Procurado pela reportagem do AM POST quando questionado sobre o porque de um valor alto, a reportagem não teve resposta até o fechamento da matéria.