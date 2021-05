Presidente da Aleam repudia falas desrespeitosas de Durango Duarte contra o Poder Legislativo do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Roberto Cidade, divulgou nota nesta quinta-feira (20) repudiando as declarações debochadas do empresário, Durango Duarte, sobre Título de Cidadão do Amazonas, que ele recebeu em 2019 na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por propositura de Josué quando era presidente da Casa.

Em sua fala, Durango chamou o título de “esse negócio aí” e ainda completou dizendo que se Aleam não existisse “não faria a menor diferença”.

“O deputado, por conta da Constituição de 1988, não tem muita relevância. Ele propõe título de cidadão – eu já recebi esse negócio aí -. A Assembleia é uma instituição que se não existisse não faria a menor diferença para a população”, disparou o empresário em entrevista ao site Real Time 1.

Na nota, Roberto Cidade disse que mesmo sendo bem recebido e acolhido no Amazonas, o empresário natural do Rio Grande do Sul, desdenha do trabalho sério e comprometido que a Casa desenvolve, na representatividade do povo amazonense.

Leia nota na íntegra:

