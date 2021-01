Profissionais de saúde do Hospital Delphina Aziz recebem vacinação contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Hospital Delphina Aziz, referência no combate à Covid-19 no estado, foi marcado, na tarde deste sábado (23/01), pela emoção dos profissionais de saúde que receberam a vacinação contra a Covid-19. Com a retomada da imunização, foram destinadas ao todo 458 doses nessa fase da campanha para a unidade. A aplicação é realizada por agentes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A tão aguardada chegada da vacina foi recebida com muita alegria por Osmarina Silva, que é técnica de enfermagem na unidade e esperava ansiosa pelo momento. “A expectativa era que viesse logo, viesse rápido. E, nesse momento, estamos sendo imunizados com segurança. A sensação é de alívio por estar imunizada”, declarou, ainda contagiada pela emoção.



A técnica de enfermagem, Rogerla Oliveira, afirma que a vacina não representa apenas esperança, mas motivação para continuar atuando no combate à Covid-19. “Receber a vacina é uma sensação de esperança em combater e servir a população protegida, então é essa minha felicidade do momento. Eu estou segura agora para proteger e cuidar da população. Agora eu me sinto mais firme, mais motivada, mais determinada para vencer esse combate ao coronavírus aqui em Manaus”, enfatizou.

O representante da comissão de campanhas de vacinação no Delphina Aziz, Bruno de Souza, pontuou a importância da imunização nesse momento para os profissionais que estão nas linhas de frente da saúde.

“Além de ser um marco histórico, tem uma representatividade muito grande dentro da área de saúde, porque ao longo de um ano estamos enfrentando a pandemia, e não é uma simples vacina, é uma dose de esperança. E isso tende a trazer para a gente muitas vitórias, conquistas”, disse.

Unidades – A vacinação deverá atender, também, os profissionais de saúde atuantes no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto; HPS Platão Araújo; HPS João Lúcio; Hospitais da Criança, zonas sul e oeste; Hospital Francisca Mendes; Maternidade Ana Braga; Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD); e Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). A aplicação segue os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Doação – O estado do Amazonas contará com a doação de outros estados brasileiros, que se disponibilizaram para doar 5% da próxima remessa de doses enviadas aos entes estaduais. A medida, anunciada no Fórum Nacional de Governadores, ajudará na imunização de um maior número de profissionais atuantes na linha frente de combate à Covid-19.

