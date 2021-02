Roubo de fios elétricos paralisa estação e deixa bairros sem água em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Devido ao roubo de fios elétricos da estação de água, vários bairros de Manaus estão sem o abastecimento do líquido essencial à vida nesta segunda-feira (15).

A Concessionária Águas de Manaus se pronunciou por meio de nota e afirmou que uma manutenção emergencial na Estação de Tratamento da Ponta do Ismael, no bairro Compensa, está sendo realizada para que seja feito os reparos necessários.

Os bairros afetados pela manutenção emergencial são:

Parque 10, Conj. Anavilhanas, Conj. Castelo Branco, Conj. Jardim Yolanda, Parte Bairro da União, CJ Arthur Reis, Jardim Oriente, Shangrila, Bairro Parque das Laranjeiras, Conj. Jauaperi, Conj. Pindorama, Conj. Meridional, Conj. Parque Tropical, Conj. Belo Horizonte, Conj. California, Conj. Jardim Ítalia, Conj. Nova Friburgo, Conj. Vila do Reis, Conj. Novo Horizonte, Conj. Barra Bela, Cond. Ipanema, Conj. Jardim Primavera,

Morro da Liberdade, Santa Luzia, Colônia Oliveira Machado, Educandos, São Lázaro, Betânia, Crespo, Vila Humaitá, Conj. Morada do Sol, Cond.João Paulo IV, Cond.Vale do Sol, Conj, Vila Rica, Conj. Monte Libano e Conj. Parque dos Rios II, Nossa Senhora das Graças, Vieiralves, Adrianópolis, Conj. Adrianópolis, Conj. Manauense, Conj. Jardim Amazonas, Conj. Vila Amazonas, Praça 14, Cachoeirinha, São Francisco, Aleixo, Conj. Ica Paraíba, Conj. Celetra, Raiz, Conj. Costa e Silva, Conj. Eldorado, São Jorge, Vila da Prata e Conj. Vitória Regia, Jardim dos Barés, Presidente Vargas, São Geraldo

Centro, Aparecida, Chapada, Vila Bafururu, Vila Jardim, Conj. Tocantins e Conj. Haydea, São Raimundo, Santo Antônio, Conj. Bancários e Gloria, Petrópolis, Japiim, Jardim Petrópolis, Raiz, São Francisco, Japinlândia e São Sebastião,

Coroado, Armando Mendes, Conj. Ouro Verde, Tiradentes, Conj.Petros, Conj. Asteca, Conj. Acariquara, Conj. Carijo, Conj. Der-Am e Colina do Aleixo, Res. Parque Verde, Cond. La Ville, Vila Parque e Res. Stillus, Japiim, Conj. 31 de Março I e II, Lagoa Verde, Crespo, Distrito Industrial, São José I, Zumbi III, São José II Etapa B, Conjunto João Bosco II, Hospital João Lúcio, Compensa, Xingu e Vila Marinho.

Leia a nota na íntegra:

A Águas de Manaus informa que a Estação de Tratamento de Água-1 (ETA 1) no complexo da Ponta do Ismael (Compensa), está passando por uma manutenção elétrica emergencial, que foi ocasionada por vandalismo, após furto de cabos elétricos que alimentam a estação.

A produção no Sistema Ponta do Ismael – ETA 1 precisou ser paralisada para a manutenção e troca dos cabos. E por isso, algumas áreas das zonas Leste, Oeste, Sul, Centro-Sul e Centro-Oeste podem apresentar oscilações no abastecimento de água tratada ao longo desta segunda-feira. A normalização completa do abastecimento nas áreas afetadas deve ocorrer na madrugada do dia 16 (terça-feira).

A empresa também já deslocou carros-pipa para atendimento de áreas emergenciais, como hospitais e unidades básicas de saúde, durante o período da manutenção emergencial. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.