Setor de radiologia do Hospital Francisca Mendes parou por atraso de salários, denuncia deputado

Redação AM POST

Em Sessão Ordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) desta terça-feira, 10, o deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) usou a tribuna para denunciar que o serviço de radiologia do Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM) deixou de funcionar, na última sexta-feira, 6, devido ao atraso no pagamento de salários dos profissionais que atuam no setor. Segundo a denúncia recebida pelo parlamentar, exames de raios X, ressonância magnética, mamografia e tomografia não estão ocorrendo, comprometendo diagnósticos e tratamentos importantes de pacientes.

Ainda de acordo com relatos dos profissionais, o hospital referência do coração na Região Norte passa por uma verdadeira “calamidade”, devido à falta de insumos. Para Wilker, a atual gestão despreza as problemáticas da saúde pública e ignora os resultados obtidos pela CPI da Saúde, que revelou diversas práticas criminosas, como fraude, desvio de recursos públicos e corrupção na cúpula do Governo, como a compra superfaturada de respiradores pulmonares durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“A radiologia do Francisca Mendes parou por atraso de pagamentos. As denúncias feitas pela CPI da Saúde são ignoradas por um governo que já perdeu o pudor, a vergonha e que está num processo claro de decomposição. E nisso quem perde é o povo, por isso, reitero meu apelo para que possamos, em carta aberta, fazer um pedido ao STJ para que apure os desdobramentos da Operação Sangria. Este governo não tem mais condições morais de estar administrando os recursos do Estado do Amazonas”, explicou Wilker.