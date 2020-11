Suspeita de desvio em contrato no governo interino de David Almeida é reforçada em documento do TCE-AM

Redação AM POST*

Suspeitas do desvio de cerca de R$ 7 milhões destinados à realização de 780 cirurgias eletivas diversas no Amazonas na gestão do ex-governador interino, David Almeida, atualmente candidato a prefeito de Manaus pelo Avante, foram reforçadas em documento emitido pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), o Acórdão 839/2020, que descreve o recebimento da denúncia do Ministério Público de Contas (MPC) para a abertura de investigação de “suposta prática na contratação RDL 295/2017, feita em caráter emergencial com o Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento – Imed, no valor de R$8.433.233,40”.

De acordo com o documento assinado pelo presidente do TCE-AM, Mário de Mello, a investigação é direcionada a Vander Rodrigues Alves e Maria Belém Martins Cavalcante, respectivamente, secretário e secretária-executiva de Saúde na gestão estadual de David Almeida. As cirurgias deveriam ocorrer no Hospital Delphina Aziz, na zona Norte de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Em uma investigação prévia, o Ministério Público de Contas apontou um superfaturamento de R$ 7 milhões no “pacote de cirurgias” com o Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), levando em conta preços praticados no mercado local e pediu imediata suspensão dos serviços, à época. A Secretaria de Saúde iria pagar R$ 8,4 milhões ao Instituto de Medicina pelos serviços.

Na decisão em que se confirma a abertura da investigação sobre o secretariado de David Almeida em 2017, a Corte de Contas decidiu ainda aplicar uma multa de R$ 43,8 mil ao então secretário de Saúde, Vander Rodrigues Alves, “por ato praticado com grave infração à norma legal”. A decisão foi publicada no Diário Oficial do TCE.

Trecho do Acórdão 839/2020/TCE

“Julgar Procedente a Representação, com pedido de medida cautelar, interposta pelo Ministério Público de Contas – MPC, por intermédio de seu Excelentíssimo Procurador de Contas Ruy Marcelo Alencar de Mendonça, em face dos senhores Vander Rodrigues Alves e Maria Belém Martins Cavalcante, sendo respectivamente, Secretário de Estado de Saúde – SUSAM e Secretaria-Executiva do Fundo Estadual de Saúde – FES/AM para apuração de suposta prática na contratação RDL 295/2017, feita em caráter emergencial com o Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento – Imed, no valor de R$8.433.233,40, para a realização de 780 cirurgias eletivas diversas, consoante a Portaria n. 0756/2017 – GSUSAM, extrato publicado na p. 8 do DOE de 04 de agosto de 2017.”

Continua depois da Publicidade

Extrato do contrato mostra que o valor global refere-se à contratação para a realização de 780 cirurgias no prazo de 3 meses. Não há menção a procedimentos mensais. Em proposta enviada pelo Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas (Iceam) ao Imed, o instituto oferece 240 cirurgias por mês e não 780. Os documentos embasam a representação do MP.

Leia mais na REVISTA CENARIUM